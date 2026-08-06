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07 ago 2026 Actualizado 13:49

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Tema del día

¿Qué le dice al Gobierno Petro en su último adiós?

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República
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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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