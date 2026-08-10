Panaca Viajero superó todas las expectativas y reunió a más de 50.000 asistentes

Con una asistencia masiva que superó todas las expectativas iniciales, culminó con un balance extraordinariamente positivo Panaca Viajero en Magangué. Durante sus cinco días de realización, el Centro de Exposiciones Agropecuarias se convirtió en el punto de encuentro de más de 50.000 personas que disfrutaron de un espectáculo interactivo, educativo y lleno de cultura rural.

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La iniciativa, impulsada por la Gobernación de Bolívar, en alianza con Comfenalco y la Alcaldía de Magangué, y liderada por la Primera Gestora Social, Angélica Salas, no solo llevó entretenimiento de talla nacional al territorio bolivarense, sino que logró convocar visitantes provenientes de diversos municipios de Bolívar, entre los cuales se destacaron Cicuco, Córdoba, Tiquisio, San Fernando, Achí, Margarita, Talaigua, Mompox y corregimientos como Santa Lucía, Guaso, entre otros. Así mismo, se registraron visitas de personas provenientes de departamentos como Sucre y Magdalena.

Impacto económico y dinamización de emprendimientos locales

Más allá del impacto social y cultural, Panaca Viajero se consolidó como una plataforma de desarrollo económico para la región. Un total de 70 emprendedores y productores locales contaron con un espacio comercial directo para dar a conocer su oferta, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 150 familias agricultoras y artesanas. Así mismo dinamizando la economía de hoteles, restaurantes, transportistas y comerciantes.

Entre las muestras comerciales e hitos de ventas durante el evento, se destacó la comercialización masiva de productos de gastronomía típica, artesanías, derivados lácteos, dulces tradicionales, ropa y accesorios, registrando ventas totales estimadas en más de 100 millones de pesos.

“Lo que vivimos en Magangué sobrepasó cualquier expectativa. Queríamos traerle a nuestra gente de Bolívar un evento de nivel nacional que uniera a la familia y lo logramos con creces. Nuestro propósito es que el mundo sepa lo que está pasando en nuestro departamento. En Magangué hay mucho por mostrar: El Centro de Exposiciones Agropecuarias, el SENA, cancha de fútbol reinauguradas, el malecón, las calles del Centro… en fin, mucho desarrollo. Seguiremos llevando ofertas de esta calidad, a más rincones del departamento“, expresó el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

La Primera Gestora Social, Angélica Salas, por su parte, aseguró que Panaca Viajero no fue solo un show, fue un espacio de amor, encuentro y felicidad para nuestros niños y nuestros abuelos. “Nos llena el corazón saber que más 50.0000 bolivarenses disfrutaron de una experiencia que jamás van a olvidar, fortaleciendo los lazos familiares y el respeto por nuestros animales y campesinos”, expresó.

Los asistentes manifestaron su gratitud por descentralizar este tipo de espectáculos de gran formato y llevarlos al corazón del departamento: “Estoy muy agradecida con la Gobernación de Bolívar por generar estos espacios tan importantes como Panaca Viajero. Gracias por traer a Magangué actividades como esta, que nunca antes habíamos visto. Son experiencias muy importantes para el disfrute, el aprendizaje y el esparcimiento de nuestras familias”, expresó María Fernanda Gutiérrez, asistente al evento.

Con este balance histórico, la Gobernación de Bolívar ratifica su compromiso de seguir promoviendo espacios que fortalezcan la integración social, el desarrollo económico local y la preservación de las tradiciones rurales en todo el territorio bolivarense.

¿Qué encontraban?

El evento Panaca Viajero, promovido por la Gobernación de Bolívar y aliados estratégicos como Comfenalco y la Alcaldía de Magangué, trajo la esencia del campo y la cultura agropecuaria directamente al territorio, ofreciendo una experiencia inmersiva para toda la familia con diversas atracciones y muestras interactivas:

• Carrusel de ponis: Un espacio infantil donde los niños pudieron interactuar de cerca con ponis, viviendo la experiencia del primer contacto con el mundo equino en un entorno seguro y supervisado.

• Shows interactivos con animales : Espectáculos en vivo que combinaron educación, humor campesino y diversión.

• Exhibiciones de adiestramiento con porcinos, caninos, muestra equina, ganadera y de especies menores, así como corrales temáticos de interacción directa.

• Zona de juegos para niños , talleres educativos, charlas y actividades lúdicas enfocadas en el bienestar animal, la importancia de la labor del campesino y el respeto por la naturaleza.