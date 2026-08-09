Rotaran suspensión del servicio de agua potable en otros barrios de Cartagena ante daño de tubería

Aguas de Cartagena continúa trabajando en la reparación de la conducción que abastece de agua cruda a las plantas de tratamiento de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde que se identificó la situación, la empresa movilizó equipos, maquinaria y personal especializado. Sin embargo, durante la preparación de la excavación se identificó, en las proximidades del punto de intervención, la presencia de dos líneas de gas de alta presión, una que abastece a la zona industrial de Cartagena y otra que hace parte de la infraestructura que suministra gas al país.

Por razones de seguridad, fue necesario coordinar con Promigas la ubicación precisa de estas líneas antes de avanzar con la excavación. Esta labor se extendió durante toda la noche y requirió inicialmente trabajos manuales.

Una vez identificada la ubicación de las líneas de gas y garantizadas las condiciones de seguridad para continuar, se pudo avanzar con maquinaria en la excavación hasta llegar al punto donde se encuentra la conducción de agua cruda, a una profundidad superior a 8 metros. Esta condición hace más compleja la intervención, pues requiere adecuar y estabilizar el terreno para garantizar la seguridad de los trabajadores durante la reparación.

Por esta razón, los trabajos requieren más tiempo del inicialmente previsto y se realizará una rotación de sectores, con el propósito de recuperar el servicio en los barrios que tuvieron suspensión durante la jornada de ayer, mientras continúan los trabajos de reparación.

Los sectores que hacen parte de esta rotación son:

Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros; urbanizaciones El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla, sector El Progreso, Altos de San Isidro, Manzanares, 9 de Abril, España, entre calles 26D a la 29 y carreras 44A a la 47, Zaragocilla de la calle 27 a la diagonal 29F, Escallón Villa las viviendas entre las carreras 56 y 58, entre la avenida El Consulado y la Pedro de Heredia.

La Campiña las viviendas entre la transversal 47 y carrera 54, diagonal 30 y carrera 55, Los Calamares manzanas 18 hasta la 24, 26 y 50, San Isidro entre la calle del Pirata a la diagonal 24 y la transversal 52 a la 54, El Bosque entre la transversal 51B y 52B y la avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A, Nuevo Chile, calle La Unión manzanas 1 y 2; calle El Progreso manzanas 5, 6, 7 y 8, calle Las Flores manzana 8; Chile manzana 2.

El Zapatero, Cartagenita, Manzanillo, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincón del Bosque, El Bosque entre la diagonal 21 a la avenida Crisanto Luque y transversal 36 a la 46; El Bosque entre la diagonal 20 a la 21B y transversal 46 a la 54, Alto Bosque entre calle El Periodista transversal 53 y 54, San Isidro entre la avenida Crisanto Luque a la calle del Pirata y la transversal 52 a la 54, Nuevo Bosque entre la transversal 53C a la 54, Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Bruselas, entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C, El Bosque sobre diagonal 21B, entre transversal 48A a la 53; El Bosque, entre avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A.

La Española, el sector Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, urbanización Cielo Mar, los conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul.

Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco, sector Las Canteras; La María los sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza, sector Las Delicias.

Lo Amador entre la calle 35 a la 37 y carrera 20 a la 21; La Quinta calle 35 entre carrera 21 y 21A, Barrio Torices las viviendas comprendidas entre Paseo Bolívar y las Faldas de La Popa, La María, entre carrera 27A y carrera 34 y calles 45 a la 53, La Boquilla, desde la calle 35 hasta la calle 62A.

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní, El Cabrero, Marbella, Chambacú, San Pedro Libertad, El Espinal; conjunto residencial Tequendama, Pie del Cerro, Pie de la Popa, El Toril, Manga, Mercado de Bazurto, Barrio Chino, La Quinta, Martínez Martelo, El Prado, Amberes, Camino del Medio.

Lo Amador, entre avenida Pedro de Heredia a la calle 35 y carrera 19 a la 21, Torices, entre el Paseo Bolívar y el caño Juan Angola, La Candelaria, entre carrera 34 a la 38 y calle 31 a la vía Perimetral, Bruselas, entre diagonal 22 a la calle 29 y transversal 35 a la 38; entre diagonal 26 a la calle 28 y la transversal 37 a la 40.

España, entre calle 29 a la avenida Pedro de Heredia y carrera 44 a la 47, Armenia, carrera 46 y 46A, Armenia, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, 5 de Noviembre, Laloresta, La Heroica, Las Gavias, Las Gaviotas, Los Calamares, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Villa Sandra, Bella Suiza, Jardines de Junio y Quintas de Alta Lucía.

Aguas de Cartagena mantiene todos los recursos técnicos, humanos y operativos desplegados para avanzar en los trabajos y restablecer el servicio a la comunidad en el menor tiempo posible.

La empresa agradece la comprensión de los usuarios y reitera su compromiso de mantener informada a la comunidad sobre la evolución de los trabajos.