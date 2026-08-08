¿Qué esperan los monterianos del nuevo presidente de la República?

Emblemático puente de la ciudad de Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

Caracol Radio realizó un sondeo en el centro de la capital de Córdoba, donde varios ciudadanos expresaron su opinión de lo que esperan del nuevo gobierno que presidirá Abelardo de la Espriella.

¿Qué esperan del nuevo presidente de la República? Este fue el interrogante planteado por Caracol Radio y las respuestas fueron las siguientes:

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“Solo Dios sabe. Espero que le toque la fibra de su corazón porque sé que no va a cumplir todo”, expresó una ciudadana a este medio de comunicación.

Mientras, otro monteriano manifestó que “el señor habla mucho y así no es la cosa. Primero su posesión y ahora sí ejecute”.

Por su parte, el ciudadano Luis Pérez Pimienta dijo que “del nuevo gobierno espero orden, seguridad, que haya buena planeación, buena inversión de los recursos públicos y mano dura contra la corrupción”.

“Vamos a esperar mucho de él porque es un hombre preparado, que gobierne bien”, expresó otra ciudadana.

“Yo espero lo mejor, que mantenga los subsidios del adulto mayor, buena salud y todo”, dijo una monteriana a Caracol Radio.

Otro de los ciudadanos indicó que “espero soluciones, especialmente para los estratos bajos y que lo dejen gobernar”.

Uno de los indicadores que hoy golpea a Montería es el desempleo. La ciudad registra un 11,3% en lo corrido del año 2026, marcando porcentajes por encima de la media nacional. En ese sentido, la administración municipal sostuvo que estos indicadores se aumentaron por los resultados de las graves inundaciones del pasado mes de febrero que dejaron más de 20.000 familias damnificadas en la capital de Córdoba.

Tras lo expuesto, la Alcaldía de Montería ha insistido en que hoy se requiere del apoyo del Gobierno Nacional en la recuperación económica de la ciudad, la cual presentó un plan de inversión que superaría los $400.000 millones.