MinAgricultura alerta que la ADR habilitó día despúes del cambio de gobierno para firmar contratos

AGRICULTURA

La polémica se encendió este sábado 8 de agosto luego de que se conociera que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) declaró día hábil administrativo para adelantar actuaciones misionales, administrativas, presupuestales, precontractuales, contractuales y poscontractuales.

El ministro designado por el presidente Abelardo de la Espriella, Indalecio Dangó, dio a conocer la polémica resolución que fue firmada por el director de la ADR, César Pachón.

Cabe resaltar que esta decisión ocurre mientras avanzan varios procesos contractuales que, según el ministro, superarían los $260.000 millones.

En diálogo con RCN Noticias, el ministro dijo que entre dichos contratos hay uno por $70.000 millones para una planta de sacrificio de porcinos, otro por $190.000 millones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y uno adicional por $30.000 millones para Casanare.

Dangón cuestionó que la entidad adelante este tipo de actuaciones en los últimos días de la administración de Gustavo Petro y aseguró que existe preocupación por la cantidad de contratos y decisiones administrativas que se estarían tramitando.

“Yo le pido que, por favor, usted no tome más decisiones, al menos que se requieran de manera urgente para el buen desarrollo del país”, afirmó el ministro en diálogo con RCN, quien además señaló que podría declarar insubsistente a Pachón en las próximas horas.

El ministro recorrió las instalaciones de la ADR y manifestó su intención de revisar directamente los procesos que se encuentran en curso.

Asimismo, Dangond también solicitó a los funcionarios abstenerse de continuar ejecutando contratos, realizando nombramientos o expidiendo actos administrativos que no sean estrictamente necesarios.

Uno de los argumentos planteados para cuestionar la decisión es un precedente del Consejo de Estado, según el cual la posibilidad de adelantar actuaciones contractuales durante días que normalmente no son hábiles debe entenderse como una situación excepcional.