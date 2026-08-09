Honduras ve una oportunidad para ampliar cooperación con Colombia

Honduras fue uno de los países invitados a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario hondureño, Nasry Asfura, encabezó la delegación oficial que asistió a la ceremonia en Cali junto a la Canciller Mireya Agüero, donde sostuvo reuniones con el nuevo gobierno colombiano para fortalecer la agenda bilateral.

Caracol Radio conversó con la Canciller hondureña quien destacó un ambiente favorable para ampliar la agenda de cooperación entre Colombia y su país luego de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

Agüero reveló que ya sostuvo conversaciones informales con el canciller colombiano Omar Bula sobre nuevas áreas de trabajo conjunto.

Entre ellas mencionó el intercambio de experiencias en desarrollo agrícola, tomando como referencia entidades colombianas como Finagro, así como la posibilidad de fortalecer la cooperación entre el Instituto Nacional de Formación Profesional de Honduras (INFOP) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

“Ayer mismo el presidente Asfura, en nuestra reunión bilateral con el presidente de la Estrella, habló de fortalecer el intercambio de experiencias, por ejemplo en temas que se relacionan con Finagro de Colombia y un banco de desarrollo agrícola en Honduras,el tema de fortalecimiento de INFOP, un instituto de formación profesional en Honduras con el SENA, es decir, que hay una afinidad en las agendas bastante importante” señaló la diplomática.

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Agüero señaló además que ambos gobiernos buscarán profundizar la colaboración en materia de seguridad y defensa, especialmente frente a desafíos regionales como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y otras actividades del crimen organizado transnacional.

La canciller también señaló que Honduras acaba de designar una nueva embajadora en Colombia con amplia experiencia en el sector privado, con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos en áreas como energía, infraestructura, turismo, tecnología, servicios y agroindustria.

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Sobre el panorama político regional, la canciller indicó que, más allá de las diferencias ideológicas, los países deben priorizar el respeto mutuo y los intereses nacionales para avanzar en acciones concretas de cooperación.