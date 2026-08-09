Procuraduría rechazó ataque terrorista en la vía panamericana y asesinato de policía en Cesar

La Procuraduría General de la Nación expresó un rechazo total ante los recientes hechos de violencia registrados en el departamento del Cesar, donde un integrante de la Fuerza Pública perdió la vida.

Gregorio Eljach condenó de forma contundente el ataque con explosivos perpetrado contra la subestación de Policía ubicada en el corregimiento de San Roque, zona rural del municipio de Curumaní. En el atentado falleció el subintendente de la Policía Nacional Argemiro Rodelo Canchila.

El ataque contra la Subestación de Policía en San Roque (municipio de Curumaní, Cesar) fue ejecutado mediante el uso de drones cargados con explosivos.

Durante la detonación resultó gravemente herido el subintendente Argemiro Rodelo Canchila, quien contaba con 18 años de trayectoria en la Policía Nacional y posteriormente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Ante esta situación, la entidad envió un mensaje de solidaridad a la Policía Nacional y a los familiares del oficial. Además, el Procurador hizo un llamado a la unidad del país donde señaló que el trabajo conjunto de todos los colombianos debe ser la herramienta principal para enfrentar y derrotar a los grupos violentos.

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Este hecho se enmarcó dentro de una serie de acciones de alteración del orden público en varias regiones del país, coincidiendo con la jornada de transmisión de mando presidencial. Tanto las autoridades gubernamentales como la fuerza pública iniciaron las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los responsables del atentado.