Cónsul de Colombia en Río de Janeiro habló del accidente aéreo que dejó tres colombianas fallecidas

Consulado de Colombia en Río de Janeiro habló sobre la ayuda que se le brinda a familiares de las tres colombianas fallecidas en accidente aéreo en Brasil |AFP/ Cancillería

Este sábado 8 de agosto se registró un accidente de un helicóptero en Río de Janeiro que dejó un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas tres turistas colombianas de una misma familia.

Frente a este lamentable hecho, la cónsul de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, manifestó que se le está brindando asistencia consular a la familia de las tres ciudadanas colombianas fallecidas.

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La cónsul de Colombia en Río de Janeiro dio a conocer que desde las 11:30 A.M. se tuvo conocimiento del accidente aéreo que dejó como víctimas cuatro personas fallecidas, tres de ellas colombianas de una misma familia, entre ellas una menor de edad.

“Desde esa hora estamos en contacto permanente con las autoridades como la Defensa Civil, la Policía, Bomberos y la Alcaldía, que son las encargadas de las operaciones de rescate y atención a las víctimas”, manifestó Diana Páez.

De igual manera, reveló que están en contacto con los familiares que se encuentran en Brasil y Colombia para el apoyo y orientación necesaria. Además, explicó las gestiones que adelante el consulado.

“Desde el consulado continuamos haciendo las gestiones, el seguimiento, el apoyo y la orientación necesaria tanto a la familia como a las autoridades locales con el fin de que puedan retornar pronto a Colombia y superar este difícil momento”, expresó la cónsul de Colombia en Río de Janeiro.

De acuerdo con la información del medio brasileño O GLOBO, las víctimas colombianas fueron identificadas Rocío Cubillos, de 59 años, la abuela; Wendy Manrique, de 37 años, hija de Rocío; y Sofía Murillo, de 17 años, su nieta. El piloto, Alessandro Rocha, también perdió la vida en el siniestro.

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