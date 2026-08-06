Poiesis, la pasión de unir el rock con la poesía: Ubeimar Ríos

Música y poesía

Grandes canciones de rock fácilmente pueden ser poemas con música. Hay montajes en los que mientras el poeta hace sus declamaciones la música se convierte en el acompañante y esto es lo que va a ocurrir el 7 de agosto en la noche en un escenario del sector del Park way en Bogotá con la presentación de Poiesis

En LO MÁS CARACOL hablamos con Ubeimar Ríos, protagonista de la película “Un poeta” y director del Festival Internacional de Poesía de Rionegro, que presentará en Bogotá su faceta poética, que en realidad ha sido su acompañante en los 55 años de vida y mientras ejerció la docencia.

Ubeimar nos relató su trayectoria de la banda, la influencia que ha tenido su participación en la reconocida producción cinematográfica y el estado actual de la poesía en Colombia.

Un encuentro entre la poesía y el rock

La presentación, el 7 de agosto en la sede de Casa Cultural Le Tiende en el tradicional sector del Parkway, en Bogotá, Poiesis ofrecerá un espectáculo que se aparta de los formatos convencionales de los recitales poéticos.

Poiesis, procedente del griego con relación a creación, nació hace 13 años con la intención de unir dos lenguajes que han acompañado buena parte de su vida: la poesía y el rock and roll. El resultado es una puesta en escena en la que el bajo, la guitarra, la batería y la fuerza sonora del rock sirven de soporte para textos poéticos que exploran emociones, contradicciones y zonas poco luminosas de la experiencia humana.

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“Hay claridad y también oscuridad en todos nosotros”, sugirió el artista al describir el espíritu de una propuesta que busca combinar entretenimiento y reflexión. El repertorio incluirá piezas como “Conjuro”, inspirada en textos del poeta argentino Raúl Gómez Jattin, además de canciones propias como “Jesús”, “Cuando te veo” y “Mirando al espejo”, composiciones que se adentran en las sensibilidades y conflictos del ser humano.

El fenómeno de “Un poeta” y las nuevas puertas que abrió el cine

Aunque Poiesis ha desarrollado su trabajo durante más de una década, Ríos reconoció que la llegada de la película “Un poeta” marcó un antes y un después para la agrupación. Antes del estreno, el proyecto artístico se movía principalmente en circuitos alternativos y espacios para públicos reducidos. Sin embargo, la repercusión de la cinta permitió que más personas se interesaran por su propuesta musical y literaria.

El actor contó que llegó al largometraje gracias a una recomendación hecha al director Simón Mesa Soto. Tras presentar una audición, obtuvo el papel de Óscar Restrepo, personaje central de la historia.

Para Ríos, la experiencia significó mucho más que una incursión en el cine. Después de retirarse del magisterio, la película le abrió oportunidades inesperadas en distintos escenarios culturales. Entre ellas, la posibilidad de convertirse en presentador del programa “Colombia verso a verso”, además de recorrer diferentes regiones del país y participar en actividades culturales dentro y fuera de Colombia.

Sobre las reacciones que ha despertado la película, el actor aseguró que recibe con el mismo respeto tanto los elogios como las críticas. Considera que las manifestaciones culturales deben estar abiertas al debate y que la unanimidad rara vez es saludable en el mundo artístico.

La poesía sigue viva, pero necesita más apoyo

Uno de los temas que más interés despertó durante la conversación fue el estado actual de la poesía en Colombia. Lejos de los diagnósticos pesimistas, Ubeimar Ríos cree que este género continúa teniendo una presencia importante en el país.

El poeta y gestor cultural destacó que Colombia cuenta con numerosos festivales dedicados a la poesía y que en distintas regiones siguen apareciendo nuevas voces. A su juicio, tanto la poesía clásica como las expresiones más libres y contemporáneas conviven actualmente en un mismo escenario creativo.

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No obstante, advirtió que hacen falta más espacios de promoción para escritores y poetas, especialmente entre las nuevas generaciones. Recordó que actividades tradicionales como los concursos de poesía y oratoria han perdido protagonismo en muchas instituciones educativas y que, en buena medida, su permanencia depende hoy del entusiasmo de algunos docentes comprometidos con la literatura.

Mientras tanto, Poiesis continúa apostándole a un formato poco convencional que combina literatura y música en vivo. La invitación está hecha para el jueves 7 de agosto, a partir de las 7:30 de la noche, cuando la agrupación llegue al escenario de Park way Casa Cultural para demostrar que la poesía todavía puede vibrar al ritmo de las guitarras eléctricas y encontrar nuevas formas de dialogar con el público contemporáneo.