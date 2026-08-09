Cierran ocho establecimientos por incumplir la normatividad en Cartagena

La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana lideró un nuevo operativo interinstitucional de inspección, vigilancia y control en Bocagrande, El Laguito y el Centro Histórico, con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Cartagena, Migración Colombia, DATT, EPA Cartagena, Cuerpo de Bomberos, Espacio Público, Control Urbano, Gestión del Riesgo y Secretaría de Turismo.

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Durante la jornada se verificó la documentación, las condiciones de funcionamiento, las medidas de seguridad y el cumplimiento de la normatividad vigente en los establecimientos de comercio.

Como resultado, ocho establecimientos fueron cerrados preventivamente por incumplir los requisitos establecidos por la ley.

Entre los establecimientos objeto de las medidas se encuentran Mi Tiendita Linda, Cañaflecha, Real Estate Coffee Shop, Cevichería y Coctelería Oasis, Refresquería Marketi, Sabor y Sazón Latino y Mirador Culture Bar, entre otros.

La Administración Distrital mantiene un control estricto sobre los establecimientos de comercio. Quienes quieran funcionar en Cartagena deben contar con la documentación requerida, cumplir las condiciones de seguridad y atender todos los requisitos establecidos por la ley.

“No se trata de perseguir a nadie, se trata de hacer cumplir la ley. Quien quiera funcionar en Cartagena debe hacerlo dentro de la legalidad y garantizando condiciones seguras para ciudadanos y visitantes”, señaló Daniel Vargas, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

El Distrito en pleno continuará ejerciendo acciones de inspección, vigilancia y control, en cumplimiento de la directriz del alcalde mayor Dumek Turbay Paz, de fortalecer el control y garantizar el cumplimiento de las normas en la ciudad.

El mensaje para comerciantes y emprendedores es claro: quienes desarrollen actividades comerciales en Cartagena deben cumplir y acatar la ley, mantener su documentación al día y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para sus clientes y trabajadores.