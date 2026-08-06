Trabajadores de hogares infantiles protestaron en Cartagena y pidieron garantías al ICBF

SINTRAHOINCOL, seccional Bolívar, fue la organización sindical que lideró una protesta por las calles del centro histórico, exigiendo recursos y garantías que permitan la continuidad de programas en el ICBF, para la atención de 1.800 niños, niñas en todo el departamento.

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Entre las principales motivaciones del acto, estuvo la solicitud de extender los contratos de prestación de servicios, que según dirigentes, irán hasta el 31 de agosto y no hasta el 31 de octubre, como se había señalado inicialmente.

Esto, al parecer, causaría una afectación directa en la primera infancia y por supuesto en decenas de madres que trabajan ejerciendo esa labor, porque no se estaría finalizando la atención en una fecha razonable. Hubo denuncias sobre presuntos malos manejos al presupuesto asignado a nivel departamental.

Tras finalizar el evento, miembros del sindicato y padres de familia se declararon en asamblea permanente e hicieron una invitación al presidente Abelardo de la Espriella, para que autorice una nueva partida presupuestal que pueda financiar el cuidado a los menores por el resto del año.