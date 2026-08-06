Posesión presidencial De La Espriella, generará un impacto económico de 10 millones de pesos a Cali

Sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios, los que se beneficiaran en Cali, con la posesión presidencial este viernes 7 de agosto.

El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguro que su posesión este viernes 7 de agosto, generará un impacto económico para Cali, cercano a los $10 mil millones, especialmente para los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios.

Abelardo De La Espriella ya recibió la banda presidencial de manos del maestro nariñense Luis Abel Delgado, conocido como el “sastre de los presidentes y los papas” junto a los veteranos y reservistas.

El presidente electo, que llegará este jueves 6 de agosto a Cali, se reunirá con los medios nacionales e internacionales en el hotel Intercontinental, al finalizar la tarde.