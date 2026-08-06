Policía recupera 9 reses robadas en Marialabaja, Bolívar

La delincuencia no alcanzó a salirse con la suya. En una efectiva operación desarrollada en el municipio de Maríalabaja, la Policía Nacional recuperó nueve semovientes bovinos que habían sido robados mediante la modalidad de arreo, evitando una millonaria pérdida para su propietario.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en el marco de las estrategias contra el hurto en sus diferentes modalidades. Los animales habían sido hurtados el pasado 26 de julio de 2026. Gracias a las labores investigativas y a la información aportada por la víctima, los bovinos fueron ubicados y recuperados.

Los nueve semovientes están avaluados en aproximadamente 40 millones de pesos y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el resultado operativo y afirmó: “Seguimos fortaleciendo nuestras capacidades investigativas para combatir el hurto en todas sus modalidades. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo; la información de la comunidad es fundamental para obtener resultados como este y proteger el patrimonio de los bolivarenses.”