Dumek Turbay respalda a taxistas del aeropuerto Rafael Núñez y convoca mesa con OINAC

Recomendaciones para viajar por el aeropuerto de Cartagena con el paro de taxistas

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, manifestó su respaldo a los taxistas que prestan sus servicios en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, luego de que representantes del gremio expresaran preocupación por decisiones que, según ellos, podrían afectar la actividad de más de 250 familias que dependen de este trabajo.

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“Tranquilos: ni la OINAC ni nadie les quitará su legítimo derecho al trabajo. Tienen todo el respaldo de su Alcaldía de Cartagena, los vamos a defender y a apoyar”, expresó Turbay.

El pronunciamiento se produce después de que la Asociación de Taxistas del Aeropuerto Rafael Núñez, Sincontaxcar y la CUT Bolívar se declararan en asamblea permanente y solicitaran la intervención de la Administración Distrital. Los representantes del gremio aseguran que existe preocupación por una audiencia prevista para el 23 de septiembre y reclaman que se respeten acuerdos alcanzados en anteriores mesas de trabajo.

Ante la situación, Turbay dio instrucciones a la Secretaría de Turismo de Cartagena para realizar este lunes, desde las 2:00 de la tarde, una reunión de concertación social y laboral entre la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) y los representantes de los taxistas.

En el encuentro participarán la Asociación de Taxistas del Aeropuerto Rafael Núñez, Sincontaxcar y la CUT Bolívar. La intención es revisar las inquietudes planteadas por los conductores y buscar acuerdos que permitan garantizar su derecho al trabajo y, al mismo tiempo, la operación de la terminal aérea.