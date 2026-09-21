Aguas de Cartagena culmina labores de refuerzo en tanque Colinas

Aguas de Cartagena culminó las obras civiles de refuerzo estructural de uno de los módulos del tanque de almacenamiento de agua potable Colinas, infraestructura con una capacidad total de 18.000 m³, que cumple una función estratégica para la distribución del servicio de acueducto hacia las zonas más altas de Cartagena.

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Los trabajos, financiados por Aguas de Cartagena, representaron una inversión de $2.708 millones y permitieron recuperar integralmente las condiciones estructurales y operativas del módulo intervenido, que queda listo para integrarse a los otros dos componentes, idénticos y actualmente operativos, que conforman este sistema de almacenamiento.

La rehabilitación de esta unidad se realizó utilizando técnicas como la hidrodemolición, un procedimiento especializado para la remoción y extracción de concreto mediante chorros de agua a ultra presión. También se utilizó microcemento de alta resistencia para la recuperación de las superficies intervenidas.

El Tanque Colinas, ubicado frente al sector de Henequén, distribuye por gravedad alrededor de 4.200 m³ de agua por hora durante los períodos de mayor demanda y atiende aproximadamente al 36% de los usuarios de Aguas de Cartagena, ubicados en sectores del suroccidente y norte de la ciudad, área de conurbación y el Triángulo de Desarrollo Social.

John Montoya Cañas, Gerente General de Aguas de Cartagena, destacó que esta intervención representa un avance en el mantenimiento y modernización de la infraestructura estratégica de la empresa.

“Con esta intervención culminamos una obra que recupera estructuralmente uno de los módulos del Tanque Colinas y fortalece las condiciones de una infraestructura fundamental para la operación del sistema. La incorporación de soluciones de ingeniería especializadas nos permite mantener nuestros activos en condiciones adecuadas y continuar trabajando por un servicio de acueducto confiable para Cartagena”.

Con la culminación de las obras, Aguas de Cartagena continúa fortaleciendo el mantenimiento y la renovación de sus sistemas de almacenamiento, como parte de las acciones orientadas a garantizar su correcto funcionamiento, preservar la calidad del agua y mejorar permanentemente la prestación del servicio de acueducto.