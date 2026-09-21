Instalan por primera vez el Comité Regional de Turismo

Cartagena dio este lunes un nuevo paso en la articulación de su sector turístico con la instalación, por primera vez, del Comité Regional de Turismo, un espacio que reunió al Gobierno Nacional, autoridades locales, empresarios, gremios y representantes de las comunidades para discutir los principales retos y oportunidades de la actividad turística en la ciudad y Bolívar.

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La jornada contó con la participación del viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo; la gerente de FONTUR, María Isabel Campo; y un delegado regional de ProColombia. También participaron la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo y Corpoturismo, la Gobernación de Bolívar mediante ICULTUR y diferentes actores vinculados a la cadena turística.

El encuentro tuvo como propósito recoger propuestas y construir insumos para el Plan Sectorial de Turismo, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, a partir de una discusión sobre las transformaciones que necesita el sector durante los próximos cuatro años.

La pregunta central de la jornada fue cómo lograr que el turismo aumente su aporte a la economía, genere mayores niveles de inversión, empleo e ingresos y produzca más oportunidades para los territorios.