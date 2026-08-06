Panaca Viajero inició con lleno total en Magangué y estará cuatro días más en el municipio

La primera jornada de Panaca Viajero en Magangué superó todas las expectativas. Cientos de familias provenientes de Magangué, municipios cercanos y corregimientos de la región se dieron cita en el Centro de Exposiciones Agropecuarias para disfrutar de una experiencia única que combina entretenimiento, contacto con los animales, aprendizaje y el reconocimiento de las tradiciones del campo colombiano.

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Desde la apertura de puertas, el recinto registró una masiva asistencia que convirtió el primer día en un rotundo éxito. Niños, jóvenes y adultos recorrieron las diferentes estaciones, participaron en las actividades interactivas y disfrutaron de los espectáculos que hacen de Panaca Viajero uno de los eventos familiares más importantes del país.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, celebró la acogida que ha tenido esta iniciativa y reiteró la invitación para que más familias aprovechen los días restantes de programación.

“Lo que vivimos hoy en Magangué nos llena de felicidad. Ver a tantas familias compartiendo, aprendiendo y disfrutando demuestra que vale la pena llevar este tipo de experiencias a nuestro territorio. Queremos que ningún niño de esta región se quede sin vivir la magia de Panaca Viajero, por eso los invitamos a aprovechar los cuatro días que aún quedan de programación y venir con toda la familia”, expresó el mandatario.

El gobernador destacó que este evento hace parte del compromiso de la administración departamental de acercar escenarios de recreación, cultura y formación a las comunidades de Bolívar, fortaleciendo además la dinámica económica de Magangué y de los municipios vecinos.

“Seguimos demostrando que Bolívar merece grandes eventos. Gracias al trabajo conjunto con Comfenalco y la Alcaldía de Magangué hoy estamos ofreciendo un espacio para el sano esparcimiento, la unión familiar y el fortalecimiento de nuestra identidad rural. Esta es una oportunidad para que miles de personas vivan una experiencia inolvidable sin salir del departamento”, añadió Arana.

Panaca Viajero continuará durante los próximos cuatro días en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Magangué, ofreciendo una variada programación para que más familias de la región disfruten de la magia del campo, el contacto con los animales y actividades diseñadas para todas las edades.

La Gobernación de Bolívar invita a los habitantes de Magangué y de los municipios cercanos a seguir participando de esta gran experiencia, posible gracias a la alianza entre la Gobernación de Bolívar, Comfenalco y la Alcaldía de Magangué.