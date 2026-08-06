Estudiante de Cartagena es premiado por el Ministerio de Educación en concurso de escritura

Andrés David Morales Castro, estudiante de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm en Cartagena, fue seleccionado como uno de los ganadores del Concurso Nacional de Escritura 2026: Historias de Paz, organizado por el Ministerio de Educación Nacional. El joven autor representó al departamento de Bolívar en la categoría Cuento Juvenil con su obra Cultivos de ausencia, un relato que reflexiona sobre la memoria, el duelo y la esperanza, resaltando la resiliencia frente a las huellas de la violencia.

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La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Biblioteca Pública Virgilio Barco de Bogotá, donde se reconoció el trabajo de 40 galardonados entre más de 6.500 participantes de todo el país. Durante el evento, las autoridades del sector educativo destacaron la alta participación de niños y jóvenes en esta convocatoria enfocada en la transformación social desde la literatura.

“Cada historia recibida demuestra que la paz también se construye desde las aulas, los hogares y los territorios. Escribir es una forma de expresar lo que somos, preservar nuestra memoria y abrir caminos para el diálogo y la convivencia”, señaló la viceministra.

El cuento escrito por Morales Castro integrará la edición digital del libro Historias de paz 2026, publicación que reúne las narrativas ganadoras centradas en la construcción de reconciliación, la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la cultura de paz en los territorios.