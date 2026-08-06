¿Cuál es el equipo más grande de los chicos? El Pulso del Fútbol, 6 de agosto del 2026 00:00:00 45:30 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Jaminton Campaz y su situación en Rosario Central. César dijo: “Campaz tenía todo prácticamente listo para salir al América, pero va a jugar mañana, porque todavía no se ha formalizado toda la negociación”. Sobre el tema Steven agregó: “Es que es lo que le tocaba, uno no puede dejar el trabajo y entrar en rebeldía. Sería una falta de respeto dejar el trabajo tirado”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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