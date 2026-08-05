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05 ago 2026 Actualizado 19:31

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El Pulso del Fútbol, 5 de agosto del 2026

El Pulso del Fútbol analiza el futuro de varios jugadores colombianos del entorno de la Selección Colombia.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2026/05/16: Jaminton Campaz of Rosario Central seen in action during the match between River Plate and Rosario Central for the Semi Finals of Argentine Professional Football League at Mas Monumental Stadium. Final Score: River Plate 1 - 0 Rosario Central. (Photo by Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2026/05/16: Jaminton Campaz of Rosario Central seen in action during the match between River Plate and Rosario Central for the Semi Finals of Argentine Professional Football League at Mas Monumental Stadium. Final Score: River Plate 1 - 0 Rosario Central. (Photo by Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2026/05/16: Jaminton Campaz of Rosario Central seen in action during the match between River Plate and Rosario Central for the Semi Finals of Argentine Professional Football League at Mas Monumental Stadium. Final Score: River Plate 1 - 0 Rosario Central. (Photo by Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
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¿Cree en este Millonarios? El Pulso del Fútbol, 5 de agosto del 2026

¿Cree en este Millonarios? El Pulso del Fútbol, 5 de agosto del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Jaminton Campaz y su posible salida de Rosario Central hacía América de México. Steven dijo: “Todo indicaría que Campaz se va de Rosario Central, pero no creo que sea la forma de salí, metiendo presión. Dicen que el América de México mejoró la oferta que había presentado en un principio”. Sobre el tema César agregó: “Uno tiene que ser profesional hasta el último día. Pero presionó su salida y se puso en protesta para salir del club de Arroyito”.

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