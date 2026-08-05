¿Cree en este Millonarios? El Pulso del Fútbol, 5 de agosto del 2026 00:00:00 45:29 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Jaminton Campaz y su posible salida de Rosario Central hacía América de México. Steven dijo: “Todo indicaría que Campaz se va de Rosario Central, pero no creo que sea la forma de salí, metiendo presión. Dicen que el América de México mejoró la oferta que había presentado en un principio”. Sobre el tema César agregó: “Uno tiene que ser profesional hasta el último día. Pero presionó su salida y se puso en protesta para salir del club de Arroyito”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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