Así serán las modernas cabinas panorámicas de la rueda de la fortuna en Cartagena

El consorcio encargado de la construcción del Gran Malecón del Mar dio a conocer las primeras imágenes y especificaciones de las cabinas de la rueda de la fortuna que se instalará en Cartagena.

Las estructuras, que formarán parte del denominado Mirador del Sol, cuentan con un diseño ovalado, acabado metálico y amplias superficies acristaladas de tono azulado y polarizado, pensadas para ofrecer una vista panorámica durante el recorrido.

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En el interior, las cabinas disponen de asientos ubicados a los costados, piso metálico, puertas de acceso de gran tamaño con sistemas de seguridad, iluminación LED y un panel digital en la parte superior. Esta atracción, nombrada la “Rueda de Cartagena”, se perfila como uno de los elementos centrales de la oferta turística en el tramo inicial de la obra.

El Gran Malecón del Mar contempla una extensión de 5,1 kilómetros entre Playa Azul, en el sector de La Boquilla, y La Tenaza, con una inversión que supera los 196.000 millones de pesos. El proyecto incluye 5.174 metros de senderos peatonales, 3.763 metros de ciclorrutas, más de 59.000 metros cuadrados de zonas verdes, 14 plazoletas y 510 celdas de parqueo, entre otras especificaciones urbanísticas.

Respecto a los plazos de ejecución, la administración distrital prevé la habilitación del Mirador del Sol para el mes de febrero de 2027, mientras que los tramos complementarios de la primera fase de la megaobra se proyectan para su entrega a mediados de ese mismo año.