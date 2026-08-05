Verónica Alcocer presentó derecho de petición para conocer investigación por audios de Eva Ferrer

A través de un derecho de petición, Verónica Alcocer solicitó a la fiscal Luz Adriana Camargo, que entregue la información sobre las indagaciones que avanzan respecto a los audios que fueron difundidos de Eva Ferrer, y que habrían afectado a la primera Dama.

Todo tiene que ver con la noticia que difundió la Revista Semana el fin de semana pasado, sobre unos audios de Eva Ferrer, quien fue una gran amiga de Verónica Alcocer.

En los audios, se escucha a Eva Ferrer haciendo graves afirmaciones en contra de Verónica Alcocer, pues según se escucha, insinuó que Verónica Alcocer tiene gastos que ascienden a 50 mil euros mensuales, es decir, lo que equivale a más de 180 millones de pesos.

Tambien, la señala de presuntamente tener a familiares como testaferros, y de haber manejado altas cantidades de dinero en cajas y bolsas.

¿Qué busca con el derecho de Petición?

Verónica Alcocer aseguró que busca restablecer prontamente su buen nombre y el de su familia, pues reitera en que todas las afirmaciones que hizo la exconsejera presidencia, son falsas y afectaron su credibilidad.

Y es que desde que fue difundida la información, Verónica Alcocer aseguró que ningún señalamiento corresponde a la realidad, y a través de una carta, le dejó ver a la fiscal Luz Adriana Camargo, que está dispuesta a colaborar con la justicia y entregar las pruebas suficientes, que permitan esclarecer los hechos.