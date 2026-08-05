Horóscopo del profesor Salomón HOY 5 de agosto: la abundancia económica tocará a Cáncer y Acuario

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Autor: Surasak Suwanmake)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este miércoles 5 de agosto. Como es habitual, inició la lectura del día con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, mencionando que cinco son los dedos de las manos y cinco son llagas de cristo. Según explicó, este número representa la sagrada familia, dado que es un número de amor y poder.

De la misma forma, relaciona la energía del día con el inicio de la luna, una momento que se asocia con la alineación de los planetas y la apertura del portal para el día 8. El cuarto menguante será la luna que adorna el cielo, que busca limpiar, transformar y renovar para dejar lo malo y recibir el portal de la mejor forma.

Asimismo, señaló que quienes cumplen años este día empiezan con grandes oportunidades y energía positiva para cumplir las metas propuestas. Para los cumpleañeros, el número de la suerte será el 3723. Como recomendación para iniciar este nuevo año, sugirió encender una vela blanca, y decretar “qué esta luz ilumine mi camino en este nuevo año para prosperidad, amor y riqueza”.

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Rojo.

Rojo. Número del día: 4470.

4470. Recomendación: Encender una vela blanca.

Encender una vela blanca. Código sagrado para la protección: 71188, para la abundancia económica.

71188, para la abundancia económica. Fruta: Mandarina.

Mandarina. Decreto del día: “Hoy el universo me da todo lo mejor y me dispongo a recibirlo”.

“Hoy el universo me da todo lo mejor y me dispongo a recibirlo”. Lectura recomendada: Romanos 10:9.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 27 de julio:

Géminis

Las cartas anuncian que este portal permitirá descubrir nuevos tesoros, ya sea a través de personas, negocios, proyectos o ideas que comenzarán a reactivarse. Se abrirán caminos y oportunidades muy importantes, acompañados de grandes bendiciones. El profesor Salomón recomienda mantener la calma y el equilibrio para disfrutar plenamente de esta nueva etapa. Además, invita a realizar acciones que ayuden a fortalecer y prolongar todo lo positivo que está por llegar.

Número: 7590

Libra

El portal traerá estabilidad en el ámbito laboral. Si ha enfrentado dificultades o conflictos en el trabajo, las cartas indican que comenzarán a resolverse y las cosas se alinearán a su favor. También podrían presentarse ascensos, nuevas responsabilidades o mejores oportunidades, que deberán asumirse con optimismo y buena energía.

Número: 9360.

Acuario

Se aproximan cambios importantes en diferentes aspectos de la vida. El portal abrirá nuevas oportunidades en el trabajo, el amor, la salud y los proyectos personales, permitiéndole avanzar con éxito hacia nuevos caminos. En el plano económico, las cartas indican que el dinero llegará con mayor facilidad. El profesor Salomón asegura que todo aquello que desee con fe, fuerza y convicción tendrá mayores posibilidades de hacerse realidad.

Número: 6314

Aries

Podría presentarse una situación que no resulte del todo agradable, pero las cartas aconsejan afrontarla con calma, recordando que todo pasa y siempre habrá oportunidad de seguir adelante. Si ha pensado en viajar o surge la posibilidad de hacerlo, este será un momento favorable para emprender ese camino. Además, un dinero que llevaba tiempo esperando finalmente llegará, brindándole mayor tranquilidad.

Número: 7094

Leo

Las cartas indican que podrá cumplir las metas que se ha propuesto. El portal le otorgará la fortaleza necesaria para superar esta nueva etapa y resolver cualquier dificultad que se presente. El profesor Salomón recomienda controlar el estrés y cuidar la salud, ya que la ansiedad podría convertirse en el principal obstáculo. Como uno de los signos de fuego, Leo recibirá importantes bendiciones durante este periodo.

Número: 4422

Sagitario

Será importante mantener un perfil bajo, ya que el portal también podría despertar envidias en su entorno. En el aspecto económico, las cartas anuncian la solución de asuntos relacionados con dinero y la llegada de nuevas oportunidades para fortalecer sus finanzas. El profesor Salomón recomienda actuar con prudencia y disfrutar los logros con discreción.

Número: 0788

Cáncer

El portal abrirá nuevas oportunidades en el ámbito laboral, brindándole estabilidad y fortaleza para avanzar en su carrera. En la parte económica también se resolverán asuntos pendientes, ya sea por deudas propias o por dineros que otras personas le adeudan. Además, se anuncia la llegada de un nuevo ingreso que contribuirá a mejorar su situación financiera.

Número: 9301

Escorpio

Las cartas invitan a seguir adelante sin perder la confianza, ya que aquellos proyectos que parecían estancados volverán a activarse con mejores resultados. El portal traerá nuevas aperturas y oportunidades de éxito. Algunos podrían realizar viajes al extranjero o a lugares lejanos, mientras que los juegos de azar también estarán favorecidos durante este periodo.

Número: 8891

Piscis

El portal le otorgará la fuerza que necesita para superar los momentos de debilidad y recuperar la confianza en sus capacidades. Gracias a esta energía, estará más cerca del triunfo. También se anuncian buenas noticias en el aspecto económico, con dinero, propiedades o beneficios que llegarán a su favor.

Número: 5550

Tauro

El portal traerá una gran bendición para los nacidos bajo este signo. Las cartas hablan de pensamientos e ideas que surgirán como verdaderas revelaciones y que podrán convertirse en oportunidades importantes para el futuro. Será momento de dejar atrás el pasado, comenzar de nuevo y fortalecer todo lo relacionado con el amor y las relaciones personales.

Número: 5497

Virgo

El mensaje de las cartas es no rendirse. Aunque el panorama pueda parecer complicado, al final del camino encontrará la claridad que necesita para alcanzar sus objetivos. Será una etapa para fortalecer la estabilidad de sus proyectos y mantener la fé en que todo aquello que se proponga podrá hacerse realidad con esfuerzo y perseverancia.

Número: 0344

Capricornio

El portal traerá bendiciones en todos los aspectos de su vida, especialmente en el ámbito económico, emocional y en los proyectos personales. La presencia del ángel de la abundancia indica que será un buen momento para cumplir sueños y materializar metas. No obstante, el profesor Salomón recomienda cuidar la parte emocional y procurar que todo quede claro en sus relaciones, buscando siempre la armonía para evitar conflictos innecesarios.

Número: 3385.

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