Aumentan de amarilla a naranja la alerta por el impacto del fenómeno del niño en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo (e), se refirió a la compleja situación que enfrenta Ibagué por el incremento de los incendios forestales en medio de la llegada del fenómeno del niño.

Leal confirmó que, en medio de una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se tomó la decisión de elevar el nivel de alerta a Naranja por el Fenómeno del Niño, debido al aumento de las emergencias y la disminución del caudal de las fuentes hídricas.

“Al elevar la alerta a Naranja, lo que conseguimos es activar los planes de emergencia y contingencia de los prestadores de servicios públicos de la ciudad, generar la preparación y el alistamiento de los diferentes organismos de socorro y reforzar a nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos”, aseguró Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo (e).

Durante el último mes en Ibagué se han reportaron 181 eventos por incendios, entre forestales, quemas de cobertura vegetal y otras quemas prohibidas, siendo la comuna Nueve la zona con mayores afectaciones.

¿Problemas con el suministro de agua en Ibagué?

Por otro lado, el 75% de los acueductos comunitarios ha manifestado que presenta dificultades para abastecer de agua a sus usuarios, debido a la reducción del caudal de las fuentes hídricas que los abastecen. Asimismo, los campesinos podrían verse perjudicados por posibles pérdidas en sus cosechas, equivalentes a 3.000 hectáreas.