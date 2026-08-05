Incendio por cortocircuito deja sin hogar a una familia en el barrio Torices

Un voraz incendio registrado en la tarde del pasado domingo 2 de agosto dejó cuantiosas pérdidas materiales en una vivienda de tres pisos ubicada en la carrera 13 con calle 48, sector del Caño, en el barrio Torices.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, que emplearon cerca de 200 galones de agua y labores de ventilación hidráulica para sofocar las llamas, evitando que la conflagración se extendiera a la totalidad del inmueble.

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El siniestro se concentró en la habitación del primer nivel, habitada por la familia López Uribe, donde un aire acondicionado encendido habría generado un cortocircuito.

Alfonso López Otero, taxista de 52 años y padre de familia, relató la impotencia vivida al momento de la conflagración y al revisar los escombros.

“Cuando llegué a la casa intenté meterme para rescatar la ropa y demás cosas, pero la candela ya estaba muy brava y no se pudo hacer nada”, expresó el afectado.

La intensidad del fuego provocó el colapso total de sus pertenencias y causó graves daños en la infraestructura. “Se me quemaron los centavitos que tenía guardados, muchachos, se quemaron los ahorritos. Hasta el aluminio se derritió, la ropa de mis hijos, los uniformes del colegio, los cuadernos, todo quedó en una sola masa. Las paredes se caen con el dedo y toda esta casa hay que tirarla al suelo, no hay nada que recuperar”, detalló López sobre el estado del inmueble.

La situación resulta crítica para este núcleo familiar integrado por dos adultos y tres menores de edad, quienes llegaron a la zona tras ser desplazados del departamento del Putumayo y que posteriormente enfrentaron una reubicación desde Chambacú.

Tras perder la ropa, muebles, electrodomésticos y mercado, los afectados hicieron un llamado de auxilio a la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo del Desastre, al alcalde Dumek Turbay y al gobernador Yamil Arana, para que los ayuden luego de vivir esta tragedia.

La comunidad o personas interesadas en brindar ayudas materiales o económicas pueden comunicarse a la línea telefónica 314 638 1351.