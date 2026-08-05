Conozca a los nominados de los Premios Saberes Heroicos en la gran Noche de los Mejores

La Secretaría de Educación Distrital realizará hoy miércoles 5 de agosto, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Teatro Adolfo Mejía, la gran gala de los Premios Saberes Heroicos: La Noche de los Mejores 2026, un evento que exaltará el compromiso, la excelencia y las iniciativas que transforman positivamente la educación pública del Distrito.

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En esta segunda versión de los premios serán reconocidos estudiantes, docentes, directivos docentes, instituciones educativas y aliados estratégicos que, con su dedicación, liderazgo e innovación, han contribuido al desarrollo educativo, cultural, deportivo, científico y social de Cartagena.

Los nominados en las diferentes categorías de postulación, son:

1. PROYECTOS DE IMPACTO

Mejor proyecto de protección del medio ambiente

-Memoria e identidad ambiental: el manglar como aula viva. IE Jorge Artel

-PEI “sueños verdes: educación escolar para la sostenibilidad y la construcción de paz”. IE Politécnico del Pozón

-Estilos de nutrición saludable como estrategia pedagógica para mejorar la calidad académica y la convivencia pacífica - IE José Manuel Rodríguez Torices _ INEM

-Conexión ambiental: un ethos que cuida PRAE. IE Fe y Alegría Las Américas.

-NUSEFA Sostenible: Un modelo institucional de educación ambiental para transformar la cultura escolar. Colegio Nuestra Señora de Fátima.

Mejor proyecto de emprendimiento sostenible

-Un proyecto ambiental donde los residuos se transforman en soluciones para la comunidad educativa. IE Gabriel García Márquez.

-Estilos de nutrición saludable como estrategia pedagógica para mejorar la calidad académica y la convivencia pacífica - IE José Manuel Rodríguez Torices.

-Proyecto: Finanzas Verdes, Futuro Vivo “Semillas de Valor Sostenible” IE Soledad Acosta de Samper.

_ La Granja Experimental. IE de Bayunca.

Mejor IE en promoción de la educación inclusiva

-Estrategias Metodológicas para fortalecer la inclusión, la empatía y el aprendizaje colaborativo en el aula. IE Camilo Torres.

-Transformación del Proceso de Ajustes Razonables mediante la plataforma de innovación educativa Piar plus. IE San Juan de Damasco.

-Escuela Sin Barreras. IE Madre Gabriel San Martin.

-La escuela que abraza el Atelier de las emociones. República de Argentina.

-Robotic INEDSOR. IE Soledad Román.

Mejor experiencia significativa etnoeducativa

-Raíces que educan. IE de Tierra Bomba

-El sazón de la abuela. IE de Bayunca

-Foro Etnoeducativo Institucional. IE Arroyo Piedra

-Festival Rootspeak. IE de Leticia

-Lectura Inclusiva. IE Mercedes Ábrego

Mejor proyecto de emisora estudiantil

-Emisora escolar Promoestéreo. IE Promoción Social

-Proyecto Escolar Emisora Nativa Estéreo. IE Luis Carlos López

-Emisora: La voz Olguista. IE Olga González de Arraut

-Radio Escolar Onda Juvenil JFK. IE Jhon F. Kennedy

-Emisora Escolar Ondas Juveniles. IE Soledad Acosta de Samper

2. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Semilleros sobresalientes en CTI

-Semillero Prototipo didáctico para el uso productivo del tiempo libre de la I.E. de Promoción Social.

-Semillero Biodiversity INEDSOR de la I.E. Soledad Román De Núñez

Docente líder en investigación escolar con estudiantes CTI

-Fernando Alberto Guzmán Pájaro, IE República De Argentina

-Edil Melo Jaimes, IE Soledad Román De Núñez

-Zeuri Paredes Jiménez, IE Clemente Manuel Zabala

-Gilberto Romero Sierra, IE Alberto E. Fernández Baena

-Wendy Yolanis Burgos Puello, IE Madre Gabriela De San Martin

3. LOGRO DEPORTIVO

Mejor logro deportivo individual

-Estudiante Daniela Ríos Ortega – IE Bayunca

-Estudiante Santiago Navarro Mendoza – Olga González Arraut

-Docente Josué Garcés Urrutia, IE Ararca

-Estudiante Yojaner Julio Ortega – IE Bayunca

-Anthony Prens González - Colegio Nuestra Señora de Fátima

4. LOGRO CULTURAL

Mejor proyecto en formación integral a través de la cultura

-Club de manga el recreo - IE Jorge Artel

-Área de Lengua Castellana - Institución Educativa Soledad Acosta De Samper

-Jackelin Obeso Cervantes - Institución Educativa de Bayunca

-El Cine Club Como Estrategia Pedagógica Para la Formación de La Cultura de Paz en Estudiantes de Básica Y Media. Mónica Matorel Dueñas – Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias

Mejor proyecto en identidad cultural y proyección artística

-Jeysdree Álvarez Genes - IE Madre Gabriela de San Martin

-Banda de Marcha Soledad Román De Núñez

-Elizabeth Hernandez – IE Soledad Acosta De Samper

-Raquel Leottau – IE Camilo Torres

-Delegación ganadora Fase Departamental del Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó que esta ceremonia representa un homenaje al talento y al esfuerzo de quienes trabajan cada día por una educación pública de calidad.

“La Noche de los Mejores es el escenario para reconocer a quienes, con vocación, disciplina y compromiso, inspiran a toda la comunidad educativa y demuestran que la educación es el camino para transformar vidas y construir una mejor ciudad. Cada uno de los homenajeados representa el espíritu de excelencia que queremos seguir fortaleciendo en Cartagena”, manifestó.

Los ganadores serán seleccionados luego de un proceso de evaluación y deliberación, desarrollado bajo criterios de transparencia, participación y mérito, con el propósito de identificar las experiencias más significativas y los logros más destacados de la comunidad educativa durante el periodo evaluado.

La ceremonia reunirá a autoridades distritales, directivos docentes, maestros, estudiantes, familias, representantes de instituciones educativas y aliados del sector educativo, quienes compartirán una noche dedicada a reconocer las historias que inspiran y fortalecen la educación pública de Cartagena.

Con los Premios Saberes Heroicos: La Noche de los Mejores 2026, el gobierno del alcalde Dumek Turbay reafirma su compromiso con la promoción de la excelencia, el reconocimiento del mérito y la consolidación de una cultura educativa que valore el esfuerzo, la innovación y el impacto positivo en la formación de las nuevas generaciones.