Cooperativas de Colombia se reunirán en Cartagena para definir su proyección estratégica a 2030

La Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop anuncia su 25° Congreso Nacional, que se llevará a cabo el 20 y 21 de agosto en el Hotel Hilton de Cartagena; el encuentro más importante del sector en el país que reunirá a líderes cooperativos, representantes del Gobierno Nacional, empresarios, académicos, organismos internacionales y expertos nacionales e internacionales.

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Bajo el lema “El poder de las cooperativas en el desarrollo nacional”, esta edición académica será un espacio para analizar el aporte del modelo cooperativo al crecimiento económico, la generación de empleo, la inclusión financiera, el desarrollo rural, la sostenibilidad y el bienestar de millones de colombianos.

“Durante dos jornadas, los asistentes participarán en una agenda en plenaria de alto nivel orientada a reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta el cooperativismo en un entorno de transformación económica, tecnológica y social, así como sobre su capacidad para contribuir al desarrollo del país desde los territorios”, afirmó Carlos Acero Sánchez, Presidente Ejecutivo de Confecoop Colombia.

El espacio contará con conferencias magistrales, paneles de discusión y conversaciones estratégicas participativas, en torno a temas como innovación, liderazgo, identidad COOP , transformación digital, sostenibilidad, educación cooperativa, fortalecimiento y tendencias globales que impactan a las organizaciones cooperativas.

El Congreso será un escenario para el relacionamiento y la cooperación, además de la agenda académica principal, se ofrecerán múltiples espacios de relacionamiento que permitirán fortalecer vínculos entre organizaciones, intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de cooperación.

“Los asistentes podrán participar en actividades de Networking, mediante espacios diseñados para promover alianzas estratégicas entre cooperativas, entidades del sector, empresas aliadas y actores relevantes de la economía nacional e internacional”, agregó Acero.

Muestra comercial

Visibilidad e intercambio de experiencias como parte de la programación, el CNCOOP2026 contará con muestra comercial en la que cooperativas, empresas yorganizaciones aliadas podrán presentar sus productos, servicios, proyectos e iniciativas.

Este espacio permitirá visibilizar experiencias exitosas, promover la innovación, fortalecer relaciones comerciales y generar oportunidades de negocio y colaboración entre los participantes.

Foro Académico

Conocimiento para fortalecer el sector. De manera simultánea y en sesiones alternas a la agenda principal, el escenario contará con un Foro Académico, concebido como un espacio para la reflexión, el análisis y la generación de conocimiento alrededor de los principales temas de interés para el cooperativismo.

Este espacio estará abierto durante los dos días para que los asistentes visiten el Foro Académico, pero para las charlas se facilitará su ingreso previa inscripción ya que los cupos serán limitados.

Durante 25 años el Congreso Nacional Cooperativo se ha consolidado como el principal escenario de encuentro, diálogo y construcción colectiva del movimiento cooperativo colombiano.