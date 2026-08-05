Capturan a alias Mary por presuntos hurtos en zonas turísticas de Cartagena

Como parte de las acciones para combatir el porte ilegal de armas de fuego y el hurto, uniformados de la Policía Nacional capturaron a una mujer en la zona norte de la ciudad.

La captura se produjo en la carrera 14 del barrio Torices, donde fue interceptada alias ‘Mary’, de 29 años, natural de Bogotá. Durante el procedimiento le fueron incautados un revólver calibre 38 y tres cartuchos del mismo calibre, sin percutir.

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La capturada, al parecer, estaría involucrada en varios hechos que afectan la seguridad ciudadana en la zona norte y turística de Cartagena.

Los elementos incautados y el capturada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a 486 por porte ilegal de armas de fuego y 663 por hurto. Además, ha incautado 411 armas ilegales, resultados que reflejan el fortalecimiento de la ofensiva institucional contra los delitos que afectan la vida y la convivencia.

“La incautación de armas de fuego es una de las principales estrategias para prevenir hechos de violencia y debilitar las estructuras delincuenciales. Seguiremos desplegando operativos permanentes para sacar de circulación estos elementos ilegales, capturar a sus responsables y garantizar mayor tranquilidad a los cartageneros”, manifestó el teniente coronel Alex González, Comandante Segundo Distrito de Policía Mecar.