“El Magdalena no tiene dueño”: gobernadora Margarita Guerra denuncia amenazas

La gobernadora Margarita Guerra denunció amenazas y defendió las decisiones de su administración. Foto: Gobernación del Magdalena.

La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra Zúñiga, publicó este lunes un extenso pronunciamiento en su cuenta de X en el que denunció haber sido víctima de amenazas, presiones, descalificaciones, insultos y humillaciones durante los últimos meses, al tiempo que defendió las decisiones de su administración y aseguró que continuará gobernando “con carácter y mano fuerte”.

En el mensaje, dirigido a la opinión pública, la mandataria explicó que durante meses optó por guardar silencio para concentrarse en su trabajo al frente del departamento. Sin embargo, afirmó que decidió hablar porque la situación también ha generado preocupación por la seguridad de su familia.

“También tengo una familia. Personas que amo profundamente, y su seguridad son una prioridad irrenunciable para mí”, expresó.

Guerra sostuvo que llegó a la Gobernación para ejercer un gobierno cercano, transparente e incluyente, rechazando cualquier interés particular en la administración pública.

En ese sentido, afirmó que “el Magdalena no tiene dueño”, al señalar que el departamento pertenece a sus ciudadanos y no a “colores, apellidos o sectores exclusivos”. Además, aseguró que el respaldo de miles de magdalenenses ha fortalecido su decisión de mantener un gobierno abierto y con autonomía.

La gobernadora también aseguró que las medidas adoptadas para corregir irregularidades y combatir prácticas que calificó como clientelistas han generado resistencia de algunos sectores.

Sin mencionar nombres, afirmó que encontró oficinas y hospitales “al servicio de unos pocos”, convertidos, según dijo, en focos de corrupción y negocios personales, razón por la cual aseguró que ha impulsado procesos de depuración y ha priorizado el interés general.

En su pronunciamiento, insistió en que la ética y la independencia “no son negociables” y señaló que continuará recorriendo el departamento para impulsar obras, fortalecer la seguridad, apoyar a los productores y generar oportunidades para las comunidades.

Finalmente, la mandataria aseguró que mantendrá la misma actitud con la que llegó al cargo y concluyó que seguirá siendo “una Gobernadora alegre, pero también con carácter y mano fuerte para tomar las decisiones que se necesiten para corregir los errores del pasado”.

Hasta el momento, la gobernadora no ha identificado públicamente a las personas o sectores a los que atribuye las amenazas y presiones denunciadas, ni las autoridades se han pronunciado sobre este nuevo pronunciamiento.

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