Gobernadora del Magdalena recibe respaldo de sectores políticos tras denunciar ataques a su gestión

Santa Marta

Luego de que la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra rompiera su silencio y denunciara a la opinión pública haber sido víctima de amenazas, presiones, descalificaciones, insultos y humillaciones que ha enfrentado durante los últimos meses en el ejercicio de su cargo.

Diferentes sectores políticos enviaron un mensaje de solidaridad a la mandataria de los magdalenenses, entre ellos el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo quien dijo “Mi solidaridad con la señora gobernadora, tener un Magdalena para todos es un proceso que lo vamos a conseguir poco a poco”.

Asimismo, el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, también se refirió al respecto diciendo: “mi solidaridad con la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, por las amenazas, los ataques y las campañas de odio de las que ha sido víctima. Nadie debe ser intimidado por ejercer con autonomía el mandato popular. El bienestar de los magdalenenses siempre debe estar por encima de cualquier interés particular o de sectores políticos”, puntualizó.

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Es de recordar que la durante la administración de Margarita Guerra se han hecho varios cambios dentro del gabinete, lo que coincide con las medidas adoptadas por la mandataria departamental, para corregir irregularidades y combatir prácticas que calificó como clientelistas que han generado resistencia de algunos sectores.