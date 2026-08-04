Restitución de tierras impulsa compromisos para cumplir sentencias en los Montes de María

Con el propósito de agilizar el cumplimiento de las sentencias de reparación integral y fortalecer la articulación entre el Estado, los territorios y las comunidades, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) realizó en El Carmen de Bolívar la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico Nacional.

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La sesión se realizó en Los Montes de María, región priorizada por ser foco de afectaciones por el conflicto armado como desplazamiento forzado y despojo de tierras. El encuentro permitió revisar avances, identificar barreras institucionales y definir acciones concretas y verificables en favor de las comunidades beneficiarias de sentencias de restitución.

“La realización del Subcomité Nacional en El Carmen de Bolívar representa un mensaje claro de compromiso con las comunidades campesinas. Este espacio permite articular a las entidades del Estado, escuchar de manera directa a las víctimas y concertar acciones técnicas y estratégicas para avanzar en la garantía de los derechos territoriales de las comunidades campesinas de la región”, afirmó Daniel Flórez, director territorial de la URT para Bolívar y Sucre.

Durante la jornada se instalaron mesas de trabajo para hacer seguimiento a sentencias de restitución vinculadas con casos emblemáticos de Montes de María, entre ellos Las Palmas y el Consejo Comunitario Afrodescendiente Santo Madero, en San Jacinto; El Suarero y El Danubio, en El Carmen de Bolívar; y Chengue, en Ovejas (Sucre).

Para Aura Bolívar, subdirectora general de la URT, el subcomité permitió revisar los avances en el cumplimiento de las órdenes judiciales y abordar casos puntuales en etapa de posfallo. “Identificamos obstáculos; trazamos una ruta de acción para fortalecer la articulación institucional y garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas que ya cuentan con sentencia y que esperan respuestas contundentes para avanzar en la restitución de sus tierras”, señaló.

En la jornada participaron entidades nacionales, autoridades territoriales, organismos de control y representantes de víctimas, entre ellas los ministerios de Agricultura y Vivienda; la Procuraduría; la ANT; el IGAC; la Unidad para las Víctimas; Finagro; la Consejería para la Paz; Bancóldex; el Banco Agrario; las superintendencias Financiera y de Notariado y Registro; la Defensoría del Pueblo; la Agencia de Desarrollo Social; el SENA; la Gobernación de Sucre y delegados de la Mesa Nacional de Víctimas.

Como resultado del encuentro, se realizó la construcción de una hoja de ruta orientada a fortalecer el seguimiento, acelerar la respuesta institucional y facilitar el cumplimiento progresivo de las órdenes judiciales. Entre los compromisos priorizados se destacan:

Revisión continua el estado de ejecución de las órdenes judiciales en cada uno de los casos abordados.

Priorización en la superación de barreras institucionales, administrativas y territoriales que dificultan la implementación efectiva de las sentencias.

Adjudicación de responsabilidades y tiempos de gestión entre las entidades competentes.

Fortalecimiento de la participación de las comunidades y representantes de víctimas en el seguimiento a los compromisos acordados.

“El subcomité es muy importante para las víctimas, porque en este espacio encontramos garantías y acceso al debido proceso, para revisar las sentencias que ya están proferidas y velar por su estricto cumplimiento”, expresó Jorge Eliécer Mena, líder campesino de los Montes de María.

La Unidad de Restitución de Tierras avanza en la articulación interinstitucional necesaria para garantizar el cumplimiento, en el corto, mediano y largo plazo, de las órdenes contenidas en las sentencias en favor de las víctimas. Estas acciones contribuyen a una reparación integral, efectiva y sostenible, acorde con las necesidades de cada comunidad y con el propósito de consolidar a Colombia como una potencia mundial de la vida.