Jueves 6 de agosto: nuevo reto de Real Cartagena ante Independiente del Valle en el Jaime Morón

Real Cartagena afrontará una semana clave en el Torneo BetPlay con dos compromisos seguidos en el estadio Jaime Morón León, donde buscará aprovechar la localía para seguir sumando puntos y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primero de esos encuentros será este jueves 6 de agosto, cuando el conjunto auriverde reciba a Independiente del Valle del Cauca, en duelo correspondiente a la tercera fecha del certamen. El balón comenzará a rodar a las 8:10 de la noche en el escenario deportivo de la capital bolivarense.

La actividad para el equipo cartagenero continuará el martes 11 de agosto, cuando volverá a presentarse ante su afición para medir fuerzas con Bogotá, en un compromiso programado para las 5:45 de la tarde y válido por la cuarta jornada del Torneo BetPlay.

Real Cartagena llega a esta doble fecha con un balance positivo, luego de cosechar cuatro puntos de los seis que ha disputado en las dos primeras jornadas del torneo, resultado que le permite mantenerse en la lucha por las posiciones de privilegio en el inicio de la competencia.