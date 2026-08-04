El escritor cartagenero Jeremmiel presenta en Santa Marta su poemario Siluetas de sombras I

La gira nacional de Siluetas de sombras I — De la frase al todo, la ópera prima del escritor cartagenero Jeimmer Padilla, conocido en el mundo literario como Jeremmiel, llega a Santa Marta, su cuarta ciudad en el Caribe colombiano. El próximo martes 4 de agosto a las 6:00 p.m., la Librería Café de Pombo, ubicada en la Cra. 2 #23-12, será el escenario de una noche donde la poesía y la conversación sobre lo incómodo se encontrarán.

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Desde su lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el poemario ha recorrido escenarios que confirman la vigencia y la urgencia de su propuesta poética. Recientemente, Jeremmiel participó en la Fiesta Intercultural del Libro y la Palabra de La Guajira (FILPAWA), donde formó parte de una gala de poesía junto a los autores José Zuleta Ortiz, Martha Amor Olaya y Jorge Hernán Linero, y presentó su obra ante un público que supo reconocer en sus versos una voz propia y sin concesiones. Santa Marta ahora es el norte de su brújula.

Una poesía que se habita desde adentro

Siluetas de sombras I es una obra que exige presencia: la del lector dispuesto a reconocerse en el existencialismo, en la confrontación, en esa zona de sombra donde todos hemos estado y que pocas veces encontramos nombrada con tanta precisión. Jeremmiel trabaja el lenguaje como un organismo vivo, con memoria y con filo. Cada poema es a la vez un diagnóstico y una liberación. Con la contundencia de sus versos y la precisión de las ilustraciones plantea un universo narrativo y poético de todo aquello que cuesta nombrar.

Su obra, la primera parte de una trilogía, transita por orillas que la poesía contemporánea a menudo evita: la incomodidad de mirarse, el peso de lo no dicho, la rabia que no cabe en el silencio. En ese sentido, Siluetas de sombras I es un vehículo de reflexión, de desahogo y de conversación colectiva.

La gira de Jeremmiel es también una declaración sobre el lugar que ocupan las nuevas voces en la literatura colombiana. Su obra invita a repensar la poesía como herramienta de resistencia interior, de construcción de identidad, y propicia la conversación para que todos nos encontremos en sus versos, sin adornos.

La velada en el Café de Pombo será un espacio de encuentro entre la obra, el autor y el público samario: un momento para habitar la poesía, conversar sobre las sensaciones que despierta y celebrar que las nuevas voces del Caribe colombiano están escribiendo sin pedir permiso.

Sobre el poemario

Siluetas de sombras I — De la frase al todo es una exploración del lenguaje como herramienta de desahogo y confrontación. Entre el existencialismo y la sombra, Jeremmiel construye un universo poético donde cada verso es un umbral hacia lo que aún no tiene nombre. Es la primera entrega de una trilogía, confirma a Jeimmer Padilla como una de las voces jóvenes más singulares de la poesía colombiana contemporánea.