Estudiante de UNINÚÑEZ conquista el oro en los IV FISU América Games 2026

Liz Karime Lemos Pimentel, estudiante de Instrumentación Quirúrgica, se consagró campeona en Taekwondo, categoría Cinturón Negro -53 kg femenino, representando a Colombia y a la Corporación Universitaria Rafael Núñez en este importante escenario deportivo universitario internacional.

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La Corporación Universitaria Rafael Núñez – UNINÚÑEZ celebra con orgullo el destacado triunfo de su estudiante Liz Karime Lemos Pimentel, del programa de Instrumentación Quirúrgica, quien obtuvo la medalla de oro en Taekwondo, categoría Cinturón Negro -53 kg femenino, durante los IV FISU América Games 2026, realizados en Lima, Perú.

Representando a Colombia y llevando consigo el nombre de UNINÚÑEZ, Liz Karime alcanzó el primer lugar en esta competencia, que reúne a estudiantes universitarios de diferentes países del continente americano y constituye uno de los escenarios más importantes del deporte universitario internacional.

Este logro es resultado de años de disciplina, dedicación, preparación y compromiso, valores que reflejan no solo su excelencia como deportista, sino también la formación integral que promueve UNINÚÑEZ en sus estudiantes.

Para la Corporación, el triunfo de Liz Karime representa una razón de orgullo y demuestra que el talento de sus estudiantes trasciende las aulas y se proyecta en escenarios nacionales e internacionales. Su desempeño constituye además una inspiración para toda la comunidad académica y un ejemplo de que la formación profesional y la pasión por el deporte pueden avanzar de la mano.

“Este logro significa el resultado de muchos años de esfuerzo, sacrificio y amor por el taekwondo. Cada entrenamiento, cada reto y cada momento difícil valieron la pena para llegar hasta aquí. Me siento profundamente orgullosa de representar a mi universidad, a mi país y de demostrar que con disciplina y fe en uno mismo se pueden alcanzar grandes metas. Agradezco a UNINÚÑEZ por el apoyo constante y por creer en mi proceso deportivo”, dijo Liz Karime Lemos Pimentel.

La institución extiende un especial reconocimiento a Liz Karime Lemos Pimentel por este importante logro y a quienes han acompañado su proceso deportivo: el instructor Wilson Zúñiga, por su compromiso y acompañamiento en la preparación de la deportista, y Ramón León Cañas, coordinador de Deportes, por su liderazgo y gestión para continuar fortaleciendo el deporte universitario en UNINÚÑEZ.

Con este triunfo, la institución reafirma su compromiso con una formación integral, en la que el desarrollo académico, humano, cultural y deportivo de sus estudiantes constituye un elemento fundamental para impulsar talentos capaces de representar con orgullo a la institución y al país en escenarios de alto nivel.