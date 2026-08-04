Mantenimiento de regasificadora de Cartagena finalizó sin afectaciones para el abastecimiento de gas

SPEC LNG informa que culminó, dentro del cronograma previsto, el mantenimiento anual programado de su terminal de regasificación, ejecutado entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026. Con la finalización de los trabajos, la terminal restablece su operación plena y queda disponible para respaldar al sistema energético nacional durante el periodo de mayor exigencia previsto para el segundo semestre del año.

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El mantenimiento, de carácter preventivo, comprendió trabajos planificados sobre los distintos equipos y sistemas de la infraestructura, incluida la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglasen inglés). Su ejecución se desarrolló de manera segura,conforme al cronograma establecido y sin afectaciones para el abastecimiento del sistema, resultado de una planeación anticipada y de la coordinación permanente con los actores del sector energético.

La ventana operativa había sido concertada con anticipación con los generadores térmicos, los usuarios no térmicos de la terminal, el operador de la FSRU, las autoridades del sector energético, y fue registrada en el Sistema de Información de Mantenimientos e Intervenciones (SIMI) del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas). Su programación buscó anticiparse al fenómeno de El Niño, cuyos efectos sobre la hidrología nacionalse proyectan más críticos para el cuartotrimestre de 2026.

“Completamos este mantenimiento dentro de la ventana previstay en estrecha coordinación con los agentes del sistema. Gracias a esta intervención, la terminal está disponible para respaldar la demanda energética del país en los meses de mayor exigencia. La disciplina con la que ejecutamos estos procesos es la que nos ha permitido sostener indicadores de continuidad superiores al 99% durante nueve años de operación, garantizando altos estándares de confiabilidad en esta infraestructura estratégica para Colombia”, afirmó Julio Turizzo,gerente general de SPEC LNG.

Como operadorade la única terminal de regasificación del país, SPEC LNG reiterasu compromiso con la seguridad energética de Colombia, la operación responsable de sus activos, la coordinación permanente con los agentes del sector y la transparencia frente a las autoridades, los usuarios y la ciudadanía.

Con la culminación exitosade estos trabajos,la terminal queda plenamente disponible para respaldar la confiabilidad del sistema energético colombiano y atender oportunamente las necesidades de suministro de gas natural durante el segundo semestre de 2026.