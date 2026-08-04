Afinia resalta la contribución ciudadana y las labores operativas para estabilizar el servicio

En el marco del mantenimiento programado de la Planta de Regasificación de Cartagena, Afinia continúa realizando un seguimiento permanente al comportamiento de la demanda de energía en su mercado, así como a las condiciones operativas del Sistema Interconectado Nacional.

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Desde el inicio de esta actividad se ha observado un comportamiento de la demanda superior al inicialmente proyectado, especialmente durante los primeros días de seguimiento. El mayor incremento se registró el 30 de julio, cuando la demanda superó en hasta 162 MW los valores pronosticados y se atendieron aproximadamente 2.481 MWh adicionales a los estimados para esa jornada.

Este comportamiento estuvo asociado principalmente a las altas temperaturas registradas en la región Caribe durante las últimas semanas, una condición similar a la observada durante el mes de mayo. Las mayores desviaciones frente a los pronósticos se presentaron en los departamentos de Córdoba y Bolívar.Gracias al monitoreo permanente de las fronteras comerciales, la actualización continua de los modelos de pronóstico y el seguimiento realizado por los equipos técnicos y de Planeación de la Operación, las desviaciones observadas en los primeros días han venido disminuyendo progresivamente.

A corte del 3 de agosto a las 6:00 a.m., los indicadores evidencian una tendencia favorable de estabilización, con desviaciones cercanas al 5 %, reflejando una mejora sostenida en la precisión de los pronósticos y la efectividad de las acciones implementadas.

Entre los principales resultados del período monitoreado se destacan:

•Mayor demanda registrada: 1.666 MW (2 de agosto).

•Mayor incremento frente al pronóstico: 162 MW (30 de julio).

•Energía adicional atendida: 2.481 MWh (30 de julio).

•Mejor nivel de precisión alcanzado: diferencias inferiores a 1 MW entre la demanda real y la proyectada.

•Períodos de mayor exigencia operativa: entre la 1:00 a.m. y 7:00 a.m., y entre las 5:00 p.m. y las 12:00 de la noche.

Como parte de este proceso, Afinia también mantiene un seguimiento permanente a las condiciones operativas y ambientales asociadas al abastecimiento energético de la región, promoviendo una operación eficiente de los recursos disponibles y contribuyendo a la confiabilidad del sistema eléctrico durante el período de mantenimiento de la infraestructura gasífera que realiza SPEC.