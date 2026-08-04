A la cárcel hombre capturado en Mompox por golpear a su expareja y violar medida de protección

Ni una orden de alejamiento ni una medida de protección lograron detenerlo. Cuando, presuntamente, volvía a agredir física y psicológicamente a su expareja sentimental, la rápida reacción de la Policía y del Ejército permitió sorprenderlo en plena acción y ponerle fin a un nuevo episodio de violencia en el corregimiento de Guataca, jurisdicción de Mompox.

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El procedimiento fue realizado por uniformados de la Estación de Policía Mompox y personal de Fuerza Disponible, quienes recibieron información sobre un caso de violencia intrafamiliar que se estaba presentando en la vía principal del corregimiento. De inmediato, con el apoyo de unidades del Ejército Nacional, se desplazaron al sitio.

En el lugar, los uniformados capturaron en flagrancia a Moisés Felipe Mejía Pérez, natural de Mompox, quien, de acuerdo con el reporte oficial, se encontraba agrediendo física y psicológicamente a su expareja, incumpliendo además las medidas de protección emitidas previamente por la Comisaría de Familia del municipio.

El hombre fue trasladado a la Estación de Policía Mompox, donde se adelantaron los actos urgentes antes de ser dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar.

Durante las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, rechazó este tipo de conductas y reiteró el compromiso institucional con la protección de las víctimas. “La violencia contra la mujer no tiene cabida en nuestra sociedad. Actuaremos con toda la contundencia de la ley para proteger a las víctimas y hacer cumplir las medidas de protección. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia intrafamiliar.”