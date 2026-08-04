Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 ago 2026 Actualizado 16:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

¿Deben endurecer las penas por delitos contra la niñez? Abogada y representante exponen sus posturas

Ángela María Buitrago y Nelly Patricia Mosquera estuvieron en 6AM W de Caracol Radio y opinaron sobre la medida de endurecer las penas para quienes cometen delitos contra los niños.

Ángela María Buitrago y Nelly Patricia Mosquera opinaron sobre la medida de endurecer las penas para quienes cometen delitos contra los niños.

Ángela María Buitrago y Nelly Patricia Mosquera opinaron sobre la medida de endurecer las penas para quienes cometen delitos contra los niños.

00:00:0011:55
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En 6AM W con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, Ángela María Buitrago, exministra y miembro del comité asesor de reforma a la justicia, y Nelly Patricia Mosquera, representante a la Cámara, opinaron sobre la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de impulsar castigos más severos para los responsables de ataques a menores y agresiones a las mujeres.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0011:55
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir