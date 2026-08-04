¿Deben endurecer las penas por delitos contra la niñez? Abogada y representante exponen sus posturas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ángela María Buitrago y Nelly Patricia Mosquera opinaron sobre la medida de endurecer las penas para quienes cometen delitos contra los niños.

En 6AM W con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, Ángela María Buitrago, exministra y miembro del comité asesor de reforma a la justicia, y Nelly Patricia Mosquera, representante a la Cámara, opinaron sobre la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de impulsar castigos más severos para los responsables de ataques a menores y agresiones a las mujeres.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:55 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: