¿Deben endurecer las penas por delitos contra la niñez? Abogada y representante exponen sus posturas
Ángela María Buitrago y Nelly Patricia Mosquera estuvieron en 6AM W de Caracol Radio y opinaron sobre la medida de endurecer las penas para quienes cometen delitos contra los niños.
Ángela María Buitrago y Nelly Patricia Mosquera opinaron sobre la medida de endurecer las penas para quienes cometen delitos contra los niños.
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En 6AM W con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, Ángela María Buitrago, exministra y miembro del comité asesor de reforma a la justicia, y Nelly Patricia Mosquera, representante a la Cámara, opinaron sobre la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de impulsar castigos más severos para los responsables de ataques a menores y agresiones a las mujeres.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...