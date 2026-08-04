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04 ago 2026 Actualizado 16:00

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Alcalde de Cali tras alerta de Petro sobre explosivos: “Debe hablarse en un consejo de seguridad”

Alejandro Eder respondió a las declaraciones de Gustavo Petro sobre presuntas toneladas de explosivos en Cali y aseguró que, de existir esa información, debe discutirse en un consejo de seguridad y no hacerse pública.

Entrevista Alejandro Eder

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que existen “decenas de toneladas de explosivos” en la capital del Valle del Cauca.

El mandatario local afirmó que esa información nunca ha sido presentada en los consejos de seguridad realizados con las autoridades y sostuvo que, de ser cierta, debería tratarse de manera reservada en los espacios institucionales y no hacerse pública.

Alejandro Eder responde a Gustavo Petro por alerta de explosivos en Cali

Durante la entrevista, Eder manifestó su sorpresa por las declaraciones del jefe de Estado y aseguró que en las reuniones de seguridad realizadas en los últimos días no se ha entregado información de ese tipo.

“Me extrañan mucho esas declaraciones del presidente porque en los numerosos consejos de seguridad que hemos tenido al más alto nivel no se ha hablado de eso”.

El alcalde agregó que, si las autoridades nacionales cuentan con información de inteligencia sobre una amenaza de esa magnitud, el procedimiento debe ser otro.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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