Gabriel Muñoz López, el “Locutor Fantasma” que marcó la historia de la radio deportiva en Colombia

Conocido como el “Locutor Fantasma”, Gabriel Muñoz López inició su carrera entre 1945 y 1946. Recibió este nombre cuando narró un partido de Boca Juniors de Cali en la emisora Electra, aún no se sabe a ciencia cierta si le llamaron así por respeto o porque temía que su padre se enterara y prefería usar un pseudónimo, lo cierto es que finalmente su padre se enteró y Gabriel se quedó en la memoria de la audiencia con este apodo.

Sus primeros pasos en la radio los dio en radio Manizales, tras la salida del narrador deportivo, recibió la oportunidad de asumir ese cargo. En ese entonces por cada partido ganaba unos 7 pesos, si al mes cubría unos 4 partidos lograba tener un sueldo aproximado de 30 pesos de la época.

Durante el homenaje también se recordó su papel y su importancia en la creación de Caracol Radio, una de las emisoras que cambiaría el país a nivel de medios de comunicación.

Entre sus anécdotas más recordadas está la narración del primer gol olímpico de Colombia, durante el mundial de chile 1962. Sorprendido por la jugada, llegó a dudar de que el balón hubiera entrado, pues nunca había visto una anotación de ese tipo.

Además de su faceta como narrador deportivo, Gabriel Muñoz López acompañó a los colombianos durante décadas con programas como Tiempo Nocturno y Así Canta Colombia. Espacios que se volvieron históricos para nuestro país.

Hoy se recuerda no solo una voz, sino a una persona que hizo historia en la radio colombiana, alguien que acompañó generaciones y que a pesar de su fallecimiento su legado permanecerá en la historia de todo un país.