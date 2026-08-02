Jorge Iván Del Valle hace historia al completar la Triple Corona del Lago Tahoe

Jorge Iván Del Valle logró un hecho histórico al convertirse en completar la Triple Corona del Lago Tahoe, una exigente prueba de natación en aguas abiertas que reúne tres recorridos y que pueden realizarse en cualquier orden y sin un límite de tiempo para completarlos.

El deportista explicó que ya había afrontado uno de los recorridos de cerca de 35 kilómetros, una prueba que le tomó alrededor de once horas de natación continua. Ahora, tras superar los tres desafíos, se consolida como pionero colombiano en este tipo de competencias de larga distancia.

Uno de los mayores riesgos durante la prueba es el edema pulmonar por inmersión, provocado por la prolongada exposición al agua. Además, el reglamento no permite el uso de trajes de neopreno, por lo que los participantes únicamente pueden competir con traje de baño, gafas y gorro de silicona.

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Del Valle aseguró que la preparación es fundamental y recomendó llegar varios días antes al lugar de la competencia para que el cuerpo se adapte a la altura y responda de mejor manera a las condiciones del Lago Tahoe.

Durante cada recorrido, jueces y embarcaciones de apoyo verifican que los nadadores cumplan con todas las normas de la competencia, validando así los tiempos y la certificación de la prueba.

El atleta afirmó que ha tenido que buscar sus propios retos y financiar gran parte de su carrera deportiva ante la falta de apoyo. Aun así, asegura que representar a Colombia y abrir camino en la natación de larga distancia es el mayor orgullo de su trayectoria.