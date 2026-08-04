Erick Pataquiva, el chef colombiano que cocina para las bandas de metal Wacken Open Air

El chef colombiano Erick Pataquiva “Judas” nos acompañó en A Vivir Que Son Dos Días, para compartir la historia de cómo llegó a cocinar para algunas de las bandas de metal más importantes del mundo en Alemania.

Su historia comenzó con El Mesón de Judas, un emprendimiento con el que buscó darle un nuevo enfoque a la comida tradicional colombiana. Gracias a ese trabajo y a la oportunidad de cocinar para grandes bandas, logró llegar al reconocido festival Wacken Open Air.

El chef explicó que, aunque procura mantener la esencia de la gastronomía colombiana, ha tenido que adaptar algunas recetas para atender las necesidades de los artistas, preparando opciones para personas vegetarianas o con alergias a determinados ingredientes. Como segunda generación de cocineros ancestrales, asegura que su propósito es preservar los sabores del país y darlos a conocer en escenarios internacionales.

Durante el festival, su labor se concentró principalmente en la parrilla, una tradición muy arraigada en Alemania que reúne a familiares y amigos alrededor de la comida. En esta edición, cerca de 85.000 personas asistieron al Wacken Open Air, donde cada preparación debe responder a las solicitudes específicas de las bandas y cumplir con altos estándares de calidad.