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02 ago 2026 Actualizado 23:16

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Juliana Castelblanco hace historia en la Copa Mobil Delvac

Juliana Castelblanco protagonizó un momento histórico al consagrarse en la primera edición de la Copa Mobil Delvac, un logro que también destaca el crecimiento de la participación femenina en el transporte de carga.

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En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Juliana Castelblanco destacó las oportunidades que las mujeres han ganado dentro del gremio del transporte de carga y aseguró que cada vez son más quienes demuestran su talento al volante.

La competencia reunió a las conductoras con los mejores tiempos de clasificación, quienes enfrentaron diferentes pruebas diseñadas para poner a prueba sus habilidades y destrezas en la pista.

Aunque lleva apenas seis meses haciendo parte del gremio y conduce tractomulas por hobby, Juliana ya consiguió un importante reconocimiento al subir a lo más alto del podio en la primera edición de la Copa Femenina Mobil Delvac.

Tras este logro, su objetivo es continuar compitiendo a nivel nacional e internacional. Además, aseguró que es un orgullo levantar el trofeo y compartir escenario con otras mujeres que demostraron un alto nivel de profesionalismo durante la competencia.

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