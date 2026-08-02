Juliana Castelblanco hace historia en la Copa Mobil Delvac

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Juliana Castelblanco destacó las oportunidades que las mujeres han ganado dentro del gremio del transporte de carga y aseguró que cada vez son más quienes demuestran su talento al volante.

La competencia reunió a las conductoras con los mejores tiempos de clasificación, quienes enfrentaron diferentes pruebas diseñadas para poner a prueba sus habilidades y destrezas en la pista.

Ampliar Cerrar

Aunque lleva apenas seis meses haciendo parte del gremio y conduce tractomulas por hobby, Juliana ya consiguió un importante reconocimiento al subir a lo más alto del podio en la primera edición de la Copa Femenina Mobil Delvac.

Tras este logro, su objetivo es continuar compitiendo a nivel nacional e internacional. Además, aseguró que es un orgullo levantar el trofeo y compartir escenario con otras mujeres que demostraron un alto nivel de profesionalismo durante la competencia.