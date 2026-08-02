De Francia a África en patineta: la aventura de dos amigos que conquista las redes sociales

Gorka Lasa es uno de los dos españoles y en una entrevista con A Vivir Que Son Dos Días compartió cómo decidió emprender el gran reto de recorrer el camino entre Francia y África en patineta. La aventura tiene una condición especial: no pueden utilizar Google Maps ni ningún dispositivo digital para orientarse, por lo que su única guía es un mapa físico con el que trazan la ruta.

El desafío también pone a prueba su resistencia física. La patineta, que no cuenta con motor, depende completamente del impulso que generan con su propio cuerpo. A esto se suma el peso de los morrales, donde llevan sus pertenencias, artículos de aseo y utensilios para cocinar.

El aspecto económico ha sido otro de los grandes retos durante el recorrido. Al no contar con recursos suficientes para hospedarse en hoteles, han encontrado alternativas para descansar al aire libre. Durante el verano aprovechan las altas temperaturas para pasar la noche en el suelo y, gracias a algunas donaciones, han logrado conseguir alimentos para continuar el viaje.

Cuando las condiciones lo permiten, cocinan con fuego utilizando ramas secas que encuentran en el camino y preparan comidas sencillas. Aunque reconocen que no ha sido una travesía fácil, aseguran que la experiencia ha valido la pena y se ha convertido en una de las mayores aventuras de sus vidas.