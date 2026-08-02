Carmen Padilla revela los desafíos de cocinar y preservar la gastronomía en las playas colombianas

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, la chef Carmen Padilla explicó que uno de los mayores retos de cocinar en la playa es garantizar el acceso al agua dulce, un recurso indispensable para la preparación de los alimentos y que, en muchas ocasiones, es difícil de conseguir.

La chef aseguró que detrás de cada restaurante ubicado en las playas existe un gran esfuerzo logístico y de producción que muchos turistas desconocen. Desde el transporte de los insumos hasta la conservación de los alimentos, cada proceso requiere planeación para garantizar productos frescos y aptos para el consumo.

Carmen Padilla también destacó que los restaurantes han venido fortaleciendo sus prácticas de consumo responsable y el manejo adecuado de los alimentos. Sin embargo, señaló que los altos precios suelen ser motivo de críticas, sin que muchas veces se conozca el trabajo y los costos que implica mantener un negocio en estas condiciones.

Finalmente, resaltó que la cocina también es una forma de contar historias. Muchas mujeres transmiten, a través de sus recetas, la trayectoria de sus familias, sus raíces y las experiencias que las han llevado a preservar la gastronomía y la cultura de sus territorios.