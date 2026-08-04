Se han invertido más de $925 mil millones en el Tolima: Ministerio de Salud

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio César Picón, Jefe de la oficina de gestión territorial, emergencias y desastres del Ministerio de Salud, confirmó que este martes estará en Ibagué del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, participando en el último evento público como funcionario del Gobierno Nacional.

Según Picón, serán dos eventos, uno de ellos en el sector de la Arboleda Campestre, comuna 9 de Ibagué, donde se socializará la construcción del hospital Materno Infantil, proyecto en el que se hará una inversión de $63 mil millones.

“El señor ministro oficializará en la Arboleda Campestre el proyecto que permitirá la construcción dl hospital Materno Infantil, se trata de una de las mayores obras de infraestructura hospitalaria que se puede proyectar en la ciudad de Ibagué”, dijo César Picón.

El hospital Materno Infantil tendrá servicios de mediana y alta complejidad que permitirá la atención especializada a maternas, niños de la capital del Tolima.

También el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, visitará el hospital Federico Lleras Acosta donde se dará a conocer una inversión de $10 mil millones para fortalecer financieramente al centro asistencial.

“Haremos también la entrega de un vehículo de transporte asistencial y de una resolución por cerca de $5 mil millones para la adecuación de la unidad mental, para que los tolimenses tengan mayores posibilidades de tener un servicio especializado en esta materia”, destacó Picón.

Finalmente, aseguró que el Ministerio de Salud para el departamento del Tolima durante el gobierno del presidente Gustavo Petro hizo una inversión de $925 mil millones, que incluyen 200 obras de infraestructura, equipos básicos de salud, recursos de fortalecimiento y servicios de transporte asistencial.

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