Elevan la alerta a Naranja en el Volcán Puracé del Cauca por evolución en su actividad

Puracé - Cauca

El Volcán Puracé del Cauca pasó a alerta Naranja. Los cambios abruptos en los parámetros monitoreados en la cadena Volcánica Los Coconucos desde el pasado 20 de junio provocaron que el Servicio Geológico Colombiano tomara la decisión.

Desde hace dos semanas el Puracé presenta aumento continúo en la actividad incluidas las columnas de gases y ceniza que alcanzaron los 3400 metros sobre la cima del cráter, con emisiones de 4200 toneladas diarias de dióxido de azufre.

Esos valores, para el Servicio Geológico “representan máximos históricos desde 1993 cuando inició el monitoreo del volcán”.

Esto, sumado a temperaturas de emisión cercanas a los 140 °C y la deformación del suelo entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, elevaron la alerta a Naranja.

Para Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del SGC, en este estado de alerta la “posibilidad de que el volcán haga erupción ahora es mayor”, sin que esto signifique “que vaya a ocurrir”.

Al respecto, la alcaldía de Puracé, el área de principal influencia del volcán, recomendó a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.

Las autoridades locales recalcaron que “continúan articulando acciones para proteger la vida y el bienestar de los habitantes”.

Entre tanto, el SGC solicitó no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, explicó que la actividad es monitoreada las 24 horas y anunció que emitirá boletines diarios mientras se mantenga la alerta naranja.