Policía reporta baja en circulación vehicular por carreteras de Bolívar

Un total de 72.789 vehículos se movilizaron durante el fin de semana por las principales carreteras del departamento de Bolívar, según el balance entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. La cifra representa una disminución del 5 % en el aforo vehicular frente al mismo periodo del año anterior.

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De acuerdo con el informe oficial, ingresaron 35.685 vehículos y salieron 37.104, mientras que en materia de siniestralidad se registró un accidente de tránsito, que dejó como saldo una persona fallecida y ninguna lesionada.

En el componente operativo, los uniformados lograron la captura en flagrancia de cinco personas por diferentes delitos, además de la recuperación de un vehículo que había sido reportado como hurtado, resultados obtenidos durante los controles realizados en los principales ejes viales del departamento.

Las acciones preventivas también hicieron parte de la estrategia de seguridad vial. En total se desarrollaron 48 actividades de sensibilización en siete áreas de prevención, impactando a 824 usuarios de las vías con recomendaciones orientadas a reducir los siniestros y promover una conducción responsable.

En cuanto a la aplicación de la norma, las autoridades impusieron 201 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. Entre las principales conductas sancionadas se encuentran irregularidades relacionadas con motociclistas, licencias de conducción, revisión tecnicomecánica, SOAT y transporte informal. Asimismo, fueron inmovilizados 98 vehículos.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó el trabajo realizado por la Seccional de Tránsito y Transporte e hizo un llamado a la corresponsabilidad de los actores viales. “Nuestro compromiso es preservar la vida de quienes transitan por las carreteras de Bolívar. Continuaremos fortaleciendo los controles operativos y las campañas de prevención para reducir la siniestralidad y garantizar una movilidad más segura para todos los ciudadanos.”