Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 ago 2026 Actualizado 19:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Alcalde de María La Baja- Bolívar, entre los 13 capturados por presuntos actos de corrupción

En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias concentradas

Caracol Radio

Caracol Radio

Caracol Radio
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La Fiscalía General de la Nación a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hizo efectivas las capturas de 13 personas en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio, por su presunta participación en una red que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de tres billones de pesos en 19 departamentos del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre los capturados figuran el alcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González Mancilla, el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y varios exdirectivos y funcionarios del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’.

En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias concentradas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir