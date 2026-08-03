Alcalde de María La Baja- Bolívar, entre los 13 capturados por presuntos actos de corrupción

La Fiscalía General de la Nación a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hizo efectivas las capturas de 13 personas en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio, por su presunta participación en una red que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de tres billones de pesos en 19 departamentos del país.

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Entre los capturados figuran el alcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González Mancilla, el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y varios exdirectivos y funcionarios del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’.

En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias concentradas.