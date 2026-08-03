Inició la construcción de una nueva conducción de agua potable hacia Nelson Mandela

Aguas de Cartagena continúa modernizando la infraestructura de acueducto de la ciudad, fortaleciendo la capacidad de distribución del sistema

Como parte de su plan de fortalecimiento de la infraestructura de acueducto y de las inversiones orientadas a mejorar la confiabilidad del servicio, Aguas de Cartagena dio inicio a la construcción de una nueva conducción de agua potable entre la Variante Mamonal-Gambote y el barrio Nelson Mandela.

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El proyecto contempla una inversión de $7.749 millones y consiste en la instalación de 1,8 kilómetros de tubería de 500 milímetros de diámetro, infraestructura que permitirá incrementar en 11.000 metros cúbicos diarios la capacidad de distribución de agua potable desde la Planta de Tratamiento El Cerro hacia este importante sector de la ciudad.

La nueva conducción fortalecerá el abastecimiento de agua potable para los habitantes de Nelson Mandela, San Pedro Mártir, El Educador, María Cano, El Silencio, Simón Bolívar, Ciudadela 2000, Sierrita II, entre otros y contribuirá a mejorar la capacidad de distribución hacia los sectores abastecidos desde el Tanque Colinas, brindando mayor confiabilidad operativa al sistema de acueducto.

La obra hace parte del Plan Maestro de Acueducto y del Plan de Obras e Inversiones Reguladas (POIR), mediante los cuales Aguas de Cartagena continúa ejecutando proyectos estratégicos para responder al crecimiento de la ciudad y garantizar un servicio cada vez más confiable y eficiente.

Los trabajos comprenden la instalación de la tubería, la construcción de las estructuras hidráulicas requeridas, las conexiones al sistema existente, las pruebas técnicas para verificar su correcto funcionamiento y la restitución de las áreas intervenidas, cumpliendo los estándares técnicos, ambientales, sociales y de seguridad industrial.